Parçalı Bulutlu 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.04.2025 11:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın İtalya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın İtalya’nın Başkenti Roma’ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile de bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın İtalya'ya gidecek

1856 yılında başlayan diplomatik münasebetler, stratejik ortaklık düzeyinde yürütülen ilişkiler, siyasi, ekonomik ve beşeri alanda günden güne gelişen bağlar…

İki Akdeniz ülkesi Türkiye ve İtalya, önemli bir toplantıyı düzenlemeye hazırlanıyor.

En son 2022’de Ankara’da düzenlenen Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi'ne bu sefer İtalya’nın başkenti Roma ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve kapsamında İtalya’ya günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelecek.

Savunma sanayiinde Türk-İtalyan iş birliği

Ankara-Roma hattında birlikte çalışma iradesini güçlendiren zirvenin öncelikli gündemi ikili ilişkiler olacak. Erdoğan ve Meloni, geçen yıl 32 milyar doların üzerinde seyreden ortak ticaret hacminin artırılmasına yönelik politikaları değerlendirecek.

Savunma sanayii alanındaki ortaklıklar Türk savunma sanayii şirketi Baykar’ın İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace’i satın alması sonrası ve İtalyan Leonardo firması ile imzaladığı ortaklık anlaşmasıyla yeni bir boyut kazandı. Zirvede Erdoğan ve Meloni bu alandaki iş birliği fırsatlarını da görüşecek.

Türkiye-AB ilişkileri masada olacak

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de zirvede ele alınacak. Liderler, Türkiye’nin AB üyeliği hedefine ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.

Erdoğan ile Meloni’nin gündeminde bölgesel ve küresel gelişmeler de yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel anlamda istikrarın sağlanması için attığı adımları dile getirecek.

İsrail’in Filistin topraklarında süren katliamlarının sona ermesi gerektiğinin altını çizecek.

Zirve sonrasında liderlerin, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türk-İtalyan İş Forumu'na da katılması bekleniyor.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan İtalya
Sıradaki Haber
Vali Gül: İstanbul'da en güvenli binaların başında okullarımız gelir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:04
Tekirdağ'da yerli buğday çeşidi "NKÜ Paşaeli" tescillendi
13:02
Bakan Kurum: İstanbul'da 16 bin 434 bina hasarsız
12:53
Bakan Işıkhan: Çalışma hayatına dair devrim niteliğinde birçok eser kazandırdık
12:50
BES ve OKS'nin fon tutarı 1,4 trilyona yaklaştı
13:14
Meteoroloji'den 13 il için fırtına uyarısı
12:37
ABD'lilerin yüzde 55'i, Trump'ın başkanlıktaki ilk 100 gününden memnun değil
Emiralem çileğinde hasat gecikmeli başladı
Emiralem çileğinde hasat gecikmeli başladı
FOTO FOKUS
Küçük Muhammed'in yüreğinin bir yanı Şam, bir yanı İstanbul
Küçük Muhammed'in yüreğinin bir yanı Şam, bir yanı İstanbul
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ