Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın İtalya'ya gidecek

1856 yılında başlayan diplomatik münasebetler, stratejik ortaklık düzeyinde yürütülen ilişkiler, siyasi, ekonomik ve beşeri alanda günden güne gelişen bağlar…

İki Akdeniz ülkesi Türkiye ve İtalya, önemli bir toplantıyı düzenlemeye hazırlanıyor.

En son 2022’de Ankara’da düzenlenen Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi'ne bu sefer İtalya’nın başkenti Roma ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve kapsamında İtalya’ya günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelecek.

Savunma sanayiinde Türk-İtalyan iş birliği

Ankara-Roma hattında birlikte çalışma iradesini güçlendiren zirvenin öncelikli gündemi ikili ilişkiler olacak. Erdoğan ve Meloni, geçen yıl 32 milyar doların üzerinde seyreden ortak ticaret hacminin artırılmasına yönelik politikaları değerlendirecek.

Savunma sanayii alanındaki ortaklıklar Türk savunma sanayii şirketi Baykar’ın İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace’i satın alması sonrası ve İtalyan Leonardo firması ile imzaladığı ortaklık anlaşmasıyla yeni bir boyut kazandı. Zirvede Erdoğan ve Meloni bu alandaki iş birliği fırsatlarını da görüşecek.

Türkiye-AB ilişkileri masada olacak

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de zirvede ele alınacak. Liderler, Türkiye’nin AB üyeliği hedefine ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.

Erdoğan ile Meloni’nin gündeminde bölgesel ve küresel gelişmeler de yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel anlamda istikrarın sağlanması için attığı adımları dile getirecek.

İsrail’in Filistin topraklarında süren katliamlarının sona ermesi gerektiğinin altını çizecek.

Zirve sonrasında liderlerin, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türk-İtalyan İş Forumu'na da katılması bekleniyor.