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Gündem
AA 28.04.2025 09:55

Samsun'da heyelan faciasının yaşandığı akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı

Samsun'un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda baba ile 2 kızının ölümüyle ilgili akaryakıt istasyonunun mesul müdürü gözaltına alındı.

Samsun'da heyelan faciasının yaşandığı akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı
[Fotograf: AA]

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen akaryakıt istasyonunun mesul müdürü K.Y. adresinde gözaltına alındı.

Heyelanla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'daki heyelan anı kamerada
Samsun'daki heyelan anı kamerada

Yaralı 31 yaşındaki anne Çiğdem Kaya'nın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Hayatını kaybeden 35 yaşındaki baba Adem Kaya ve çocukları 7 yaşındaki Ayla Kaya ile 5 yaşındaki Açelya Lina Kaya'nın Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığındaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazelerin Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi'nde ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi.

Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkının bulunduğu alanda dün saat 23.00 sıralarında toprak kayması meydana gelmiş ve kaya parçaları düşmüştü. Araçlarını yıkarken kayaların ve toprağın altında kalan 4 kişilik aileden anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarılmış, baba Adem Kaya ve çocukları Ayla Kaya ile Açelya Lina Kaya hayatını kaybetmişti.

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Samsun'da heyelan: Baba ve 2 kızı hayatını kaybetti
Samsun'da heyelan: Baba ve 2 kızı hayatını kaybetti
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Samsun'daki heyelan anı kamerada
Samsun'daki heyelan anı kamerada
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