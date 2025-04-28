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TRT Haber 28.04.2025 09:33

68 ilde siber suçlarla mücadele: 169 şüpheli yakalandı

68 ilde “yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, bilişim sistemlerine girme” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 20’si tutuklandı, 43’ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

68 ilde siber suçlarla mücadele: 169 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; Afyonkarahisar, Yalova, İstanbul, Uşak, Aksaray, Diyarbakır, Sakarya, Sivas merkezli Gaziantep, Batman, Siirt, Şırnak, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Tekirdağ, Adıyaman, Hatay, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Giresun, Kırıkkale, Muğla, Trabzon, Ağrı, Balıkesir, Bartın, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Mersin, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Zonguldak, Samsun, Tokat, Tunceli, Amasya, Ardahan, Artvin, Yozgat, Bilecik, Bolu, Çorum, Denizli, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kırşehir, Osmaniye, Malatya, Mardin, Nevşehir, Aydın, Bingöl, Bitlis, Düzce, Elazığ, Iğdır, Kastamonu ve Van olmak üzere toplam 68 ilde operasyonların gerçekleştiğini duyurdu.

Gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemlerine girme ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçlarından soruşturma başlatıldı.

20 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden 20’si tutuklandı, 43’ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Tanımadığınız kişilere para göndermeyelim, kolay kazanç vaad eden tekliflere aldanmayalım. Unutmayalım. Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır."

 


 

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