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TRT Haber 28.04.2025 10:21

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesinin artarak devam ettiği belirtildi.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, hastanenin yoğun bakım ünitesindeki 13. gününde olan Önder'in, ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında tutulduğu belirtildi. Bu tedavilere rağmen Önder'in nörolojik tablosunun giderek bozulduğu ifade edildi.

Hastanın reflekslerinde azalma olduğu ve beyin ödeminin devam ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz.

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