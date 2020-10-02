Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya İl Teşkilatı ile yemekte konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Gezi olaylarıyla fitili ateşlenen olayların hiçbiri tesadüfi değil"

Son 7 yılda meydana gelen her hadisenin siyasi, ekonomik, sosyal hedefleri vardır. Gezi olaylarıyla fitili ateşlenen olayların hiçbiri tesadüfi değildir. Gezi olaylarından 15 Temmuz'a kadar uzanan süreçte yaşadığımız her hadisenin bir sonrakinin provası olduğunu görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gezi olaylarıyla fitili ateşlenen saldırılar zincirinin hiçbiri tesadüfi değildir. Gezi olaylarından 15 Temmuz'a kadar yaşanan süreçte her hadisenin bir sonrakinin provası olduğu ortada.https://t.co/zeAuAGlJxZ pic.twitter.com/aDaepVsKbe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 2, 2020

"Yargımız 6-8 Ekim olaylarının hesabını soruyor"

Maddi zararı tazmin edersiniz fakat katillerden ve azmettiricilerinden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan yaraları iyileştiremezsiniz. Yargımız nasıl 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını soruyor.

Bu ülke, geçmişte yapanın yanına kar kaldığı, darbecilerden eli kanlı katillere kadar birilerinden hesap sorulamadığı dönemler yaşamıştır. Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun yürürlükte olduğu dönemler artık geride kalmıştır.

"Partimizi sürekli aktif ve canlı tutmalıyız"

AK Parti'den küçük parçalar kopartarak bu davayı zayıflatma senaryolarını boşa çıkarmak için teşkilat yapımızı daha da güçlendireceğiz. Bizim kimseyi dışlama, dışarıda bırakmak gibi bir lüksümüz yoktur. Bizim kapımız herkese açıktır. Partimizi sürekli aktif ve canlı tutmalıyız. Hem yeni insanlar kazanmalı hem de mevcut arkadaşlarımızla bağımızı daha da güçlendirmeliyiz.