Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında CHP Aydın milletvekili Süleyman Bülbül ve Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Mahmut Nedim Barış'ın ifadeleri dayanak gösterilerek, açıklanan zeytin desteğinin çiftçilere ödenmediği yönünde mesnetsiz açıklamalara yer verildiği aktarıldı.

Zeytin ağacından hasat edilen ve hiçbir işleme tabi tutulmamış zeytin meyvesine (dane zeytin) fark ödemesi destek uygulamasına ilk defa 2019 yılında başlanıldığına işaret edilen açıklamada, bu desteğe başvurunun ilgili tebliğin yayımlanma tarihi olan 9 Kasım 2019'da başlandığı, 1 Nisan 2020'de sona erdiği bildirildi.

Açıklamada, pandemi nedeniyle destek başvurusunu yapamayan üreticilerin mağdur olmaması için son başvurusu tarihinin 30 Nisan 2020'ye kadar uzatıldığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Kilogram başına 15 kuruşluk dane zeytin fark ödemesi desteğine 20 ilimizden başvuru yapan 8 bin 95 üreticimize toplam 11 milyon 326 bin 763 liralık ödeme 3 Temmuz 2020 tarihinde yapılarak tamamlanmıştır. Netice olarak, söz konusu haberlerde kullanılan ifadeler gerçeği yansıtmamakla beraber, maksatlı bir algı yaratarak halkı yanlış bilgilendirme amacı taşımaktadır."