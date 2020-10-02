Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi’nin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Şehir hastanelerimizin en büyüklerinden birini de Konya'da inşa ettik. Hastanemiz sadece geçen ay itibarıyla 100 bin kişiye hizmet verdi. Tüm gücümüzle ve imkanlarımızla Konya'nın yanında yer almaya devam edeceğiz.

Artık hem sahada hem de masada asli yeri olan bir ülke konumundayız.

Erdoğan, "Suriye'den Akdeniz ve Kafkaslar'a uzanan kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tablo Türkiye'nin kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu kuşatmayı yaracak adımları hayata geçirdik. Doğu Akdeniz'de ülkemize kurusıkı tehditler, içi boş şantajlarla geri adım attıramayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı. Suriye'de bizi tehdit etme hesabı yapanlar, başarı şansı kalmadığını görmeli. Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için harekat alanıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

Ermenistan aşağılık katliamlarla işgal ettiği Karabağ sorunu henüz çözülmemişken yeniden Azerbaycan topraklarına saldırdı. Fakat bu defa hiç beklemediği bir netice ile karşılaştı. Kardeş Azerbaycan devleti hem kendi topraklarını savunmak hem işgal altındaki Karabağ'ı kurtarmak üzere büyük bir harekatı başlattı. Şu ana kadar cephede başarıyla ilerleyen Azerbaycan ordusu pek çok yeri işgalden kurtardı.

Türkiye olarak tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle dost Azerbaycan yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz inşallah Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir.

Konya Şehir Hastanesi

Konya Şehir Hastanesi 256 yoğun bakım, 108 acil ve 30 diyaliz yatağı olmak üzere 1250 yatakla hizmet verecek.

380 poliklinik ve 49 ameliyathanesi olan hastanenin 73 görüntüleme odası, 442 tek yataklı, 272 iki yataklı odasının yanı sıra 8 adet de suit odası bulunuyor.

421 bin 566 metrekare kapalı alanı olan hastane 2 bin 923 kapalı 188 açık otopark kapasitesine sahip.

Trijenerasyon sistemi ile kesintisiz enerjiye sahip hastanenin hava ambulanslarının kullanabilmesi için helikopter pisti bulunuyor.

Gelişmiş tıbbi donanım ve nitelikli insan kaynağı ile hizmet verecek hastane hem Konya hem de çevre illerin sağlık hizmetlerine önemli katkılar yapacak.

Yurt dışından hasta kabulü ile sağlık turizmi alanında hizmet verecek hastane ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.