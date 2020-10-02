Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, "Karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Covid-19'a yakalandığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyuran ABD Başkanı Trump, "Bu gece First Lady ve benim Covid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.