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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ve eşine acil şifalar diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erdoğan, "Karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Covid-19'a yakalandığını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyuran ABD Başkanı Trump, "Bu gece First Lady ve benim Covid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Etiketler: son dakika koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 13:07
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