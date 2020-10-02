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Bakan Akar: Ateşkes çağrıları samimi ve inandırıcı değil
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yıllardır Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'daki haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları, samimi olmadığı gibi inandırıcı da değil." dedi.
Bakan Akar, "Can kardeşlerimizin haklı davasında, öz topraklarını geri kazanma mücadelesinde sonuna kadar yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 12:38
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