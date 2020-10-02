Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ yapılanmasına darbe üstüne darbe vuruldu. Çözülmenin en büyüğü ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Ankesör soruşturması’ oldu.

Bugüne kadar, ankesör soruşturması sayesinde 3 bin 946 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi, bunlardan 3 bin 427’si yakalandı.

601 kişi tutuklanırken, 842 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu.

Son operasyonlarda yakalanan FETÖ'cü bir astsubay da itirafçı oldu. Örgütün ankesörlü telefon üzerinden yaptığı şifreli haberleşmeye ilişkin çok önemli bilgileri paylaştı.

Filmleri aratmayan buluşma

Buna göre FETÖ mensubu, 2013 yılında jandarma astsubay okuluna başladı. Örgüt toplantılarına ise intibak eğitiminin ardından katılmaya başladı. Örgüt yöneticisi, FETÖ'cü astsubaya ilk telefonu ankesörlü bir hattan açtı. Buluşma yöntemleri ise Hollywood filmlerini aratmadı:

"Güvenpark'ta bulunduğunu ve montunun rengini söyleyerek, kendisini gördüğümüzde uzaktan takip etmemizi söyledi. Dediği gibi takip ettik. Enes otobüse binince biz de arkasından bindik, bizi Keçiören’de bulunan bir eve götürdü."

Buluşmalar Ankara ile sınırlı kalmadı, tayininin çıktığı Elazığ’da da devam etti.

Kente gittikten sonra kendisine verilen adrese giderek örgüt yöneticisiyle tanıştı.

Bu kişi Fırat Üniversitesinde bir memurdu.

Yapılan incelemelerde FETÖ'cü astsubayın, tam 51 kez ankesörlü telefon üzerinden arandığı anlaşıldı.

Dinlemelere karşı sıfır saniye taktiği

Bu aramaların bir kısmında arayan ile aranan arasında hiç konuşma geçmedi. Telefon ya açıldığı gibi kapandı ya da sadece çağrı bırakıldı. Bu dinlemeye karşı geliştirilen sıfır saniye denilen yöntemdi. Böyle bir arama geldiğinde örgüt üyesi hafta sonu toplantı olduğunu anlıyordu.

Bu görüşmeler 15 Temmuz hain darbe girişiminin sürdüğü 2016 yılının Temmuz ayına kadar devam etti. Darbe girişiminden sonra da örgüt yöneticilerinin aramaları sürdü. Örgüt üyesi astsubay ifadesinde bu telefonları açmadığını iddia etti.