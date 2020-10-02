Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak
[Fotoğraf: AA]
Hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak.
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Karar, Genel Kurul'da oylanacak.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 12:17
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Altun: Hepimiz Cemal Kaşıkçı'nın katillerini tanıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz