Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangının yayılması durduruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'daki Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma ve Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada Çanakkale ve Bursa’da yaşanan yangınlar nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"Can kaybına yol açmaması için gerekli tüm tedbirler alındı"

Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı koordinesinde 8 uçak, 26 helikopter, 296 arazöz ve iş makinasının yanı sıra bin 328 personel ile yangına müdahale edildiğini, 800’ü ormanlık olmak üzere toplam bin 500 hektarın etkilendiği yangının can kaybına yol açmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Yangını kısa sürede kontrol alacaklarını ifade eden Erdoğan, “Hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yangının yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede de kontrol altına alacağız. Ülkemizdeki yangınların yüzde 90'nından fazlası maalesef insan kaynaklı sebeplerle çıkıyor. İhmalkârlık veya özensizlik çok büyük felaketlerin yaşanmasına neden oluyor. Buradan tüm vatandaşlarımı hava sıcaklıklarının 40 ila 50 dereceler arasında seyrettiği bu yaz günlerinde daha dikkatli olmaya çağırıyorum. Türkiye'nin başına gelen her sıkıntılı durum ellerini ovuşturarak süsleyenleri size, milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde vefat eden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, ailelerine sabırlar diliyorum” diye konuştu. `Depremin üzerinden yaklaşık 200 gün geçmesine rağmen kayıplarımızın acısı halen yüreklerimizi yakıyor" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toprağa verdiğimiz 50 bini aşkın canımızın hiçbirini unutmadık, unutmayacağız. Yaşadığımız felaket ne kadar büyükse yaraları sarma irademiz de aynı ölçüde güçlüdür. Asrın felaketi karşısında ne 6 Şubat'ta ne de o günden bu yana geçen sürede asla umutsuzluğa kapılmadık. Devletimizin ve milletimizin tüm imkanlarını, depremzedelerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi için harekete geçirdik. Farklı zamanlarda deprem bölgesine yaptığımız ziyaretlerle süreci yakından takip ettik. Türkiye gündemini 3 ay boyunca meşgul eden seçime rağmen bizim gözümüz ve kulağımız hep deprem bölgesinde oldu. 18 ve 28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkıp hükümetimizi kurduktan sonra ise çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Bugüne kadar yaptığımız 6 kabine toplantımızın tamamında ana gündem maddemiz ekonomi ile birlikte hep deprem bölgesiydi. Devletimiz milletimizle sırt sırta vererek depremin izlerini ortadan kaldırıyor, meydanlarda neyi taahhüt ettiysek yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz”

"Her konuda afetzedelerimizin yanındayız"

15 Ağustos itibarıyla çadırlarda kalan hak sahiplerinin konteynere yerleşmesini sağladıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kira ve taşınma yardımı diğer destek ve hizmetlerimize kadar ihtiyaç duydukları her konuda afetzedelerimizin yanındayız. Sadece AFAD vasıtasıyla deprem bölgesine 79 milyar liranın üzerinde kaynak aktardık. Deprem bölgesinden gençlerimize yönelik Türk Hava Yollarımız tarafından bin kişilik kontenjan ayrıldı. Bunun dışında daha pek çok alanda devletimizin imkanlarını depremzedelerimiz için seferber ettik. Birileri sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret ederken, ilk şehirlerimizin yeniden inşasını hızlandıracak farklı projeleri devreye alıyoruz. Yerinde dönüşüm projemiz bunlardan birisidir. Vatandaşlarımızın da çok yoğun ilgi gösterdiği bu projemize başvurular günden güne artıyor. Şehirlerimizin dört bir yanında daha önce temelini attığımız deprem konutları hızla yükseliyor. Hemen her hafta binlerce konut ve iş yerinin temelini atıyoruz. Önceki hafta Kahramanmaraş'ta devletimiz ve hayırseverlerimizin katkısıyla yapılacak 9 bin 74 konut ile 231 iş yerinin temel atma törenini gerçekleştirdik. Bugün de Adıyaman'ın inşa ve ihyasına katkı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

"Adıyaman'da toplam 64 bin 811 konutun inşasını planladık"

6 Şubat depremlerinde en fazla zarar gören illerden birisinin de Adıyaman olduğunu hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk depremden birkaç saat sonra meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan'dır. 7,6 büyüklüğündeki bu deprem Adıyaman genelinde çok ciddi yıkıma yol açtı. Şehrimizde 64 bin 811 konut kullanılamaz hale geldi. Adıyamanlı kardeşlerimizle olan daha önceki buluşmalarımızda yıkılanın yerine daha iyisini, daha dayanıklısını yapın demiştik. Bu kapsamda Adıyaman'da 41 bin 171 konut ve 23 bin 640 köy evi olmak üzere toplam 64 bin 811 konutun inşasını planladık. Halihazırda Adıyaman'da 26 bin 228 konut, 6 bin 290 köy evi ve 848 ahır olmak üzere toplam 33 bin 366 bağımsız bölümün inşası sürüyor. Adıyaman'ın ulaşım altyapısıyla ilgili ihtiyaçlarını da gideriyoruz. Besni, Araban, Kahta, Narince, Nizip, Gölbaşı Adıyaman, Kahta yolları gibi sekiz karayolu projemizde çalışmalar devam ediyor. Bugün bu projelerin en önemlilerinden biri olan Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı'nı hizmete açıyoruz. Ayrıca 8 ayrı noktada toplam 4 bin 559 konut ve 451 iş yeri temellerini atıyoruz. Temeli atılan konutların bin tanesi Türkiye Hava Yolları'nın bağışı olup, Emlak Konut eliyle inşa edilecek. Ayrıca Adıyaman Besni'de Merinos'un bağışı ile bin konutun daha temelleri atılıyor. Adıyaman merkez Mara Mahallesi'nde Kayserili hayırseverlerin, Kayserispor'un bağışlarıyla 250 konut için de ilk kazma vuruluyor. Yine Adıyaman merkez Örenli Mahallesi mevkiinde Baykar'ın bağışı ile 349 konutun inşasına başlıyoruz. Bakanlığımızın Mara ve Turgutreis mahallelerinde inşa edeceği bin 950 konut, 451 iş yeriyle meydan projemizin inşasını da bugün başlatıyoruz. Yerinde dönüşüm projemiz kapsamında ise farklı mahalle ve ilçelerimizde 14 binanın temelini bugün atıyoruz.”

"85 milyon birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri aşacağız"

Konutların deprem yönetmeliğine uygun, güvenli, sıfır atık uyumlu ve iklim dostu olarak inşa edileceğini vurgulayan Erdoğan, “6 Şubat'ta asrın afetini yaşayan vatandaşlarımız inşallah yeni evlerinde hiçbir endişe duymadan gönül huzuruyla oturacak. Bu topraklardaki bin yıllık tarihi boyunca nice badireyi atlatmış, nice sıkıntının üstesinden gelmiş, nice saldırıyı püskürtmüş kahraman bir millet olarak inşallah bundan alnımızın akıyla çıkacağız. İnsanımızı oyunun rengi, meşrep ve kökenine göre ayıran fitne tüccarlarına aldırmadan 85 milyon birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri aşacağız. Bunu da asırlardır olduğu gibi yine el ele, gönül gönüle vererek başaracağız. Buradan bir kez daha spor kulüplerimize ve şirketlerimize depremzedelerimiz için harekete geçme çağrısı yapıyorum. Gelin bu ağır yükü kaldırmamıza siz de destek olun. Gelin bu yardımlaşma ve dayanışma seferberliğinde siz de yerinizi alın. Rabbim tüm hayırseverlerimizden razı olsun diyorum. Temelini attığımız konut ve iş yerleriyle hizmete açtığımız çoklu kavşağın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin Adıyaman'a kazandırılmasına vesile olan Türk Hava Yolları'nı, Baykar'ı, Erdemoğlu Holding'i, Kayserispor'u, Lider Kağıtçılık ile Artaş İnşaat ile birlikte tüm kurumlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

