Irak’ta Bakan Fidan’a 120 yıllık Osmanlı kaması hediye edildi

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada,

“Sayın Bakanımız, Bağdat ziyareti sırasında Irak Türkmen Cephesi heyeti ile Bağdat Büyükelçiliğimizde bir araya geldi. Görüşmeye, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Irak’taki Türkmen Toplumunun önde gelenleri yer aldı. Görüşmenin başında, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Sayın Bakanımız konuşma gerçekleştirdi. Ardından görüşme basına kapalı olarak devam etti. Görüşmenin bitiminde, eski ITC Başkanlarından ve hala Türkmen Kardeşlik Ocağı Genel Başkanı olarak görev yapan Faruk Abdullah Abdurrahman, Sayın Bakanımıza 120 senelik bir Osmanlı kaması hediye etti. Faruk Abdurrahman, Bakan Fidan’a, ‘120 yıldır Irak’ta bulunan bu kamayı, ana vatana dönmesi için size hediye ediyorum’ dedi” ifadeleri kullanıldı.