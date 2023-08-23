Bahçeli: Çanakkale'deki yangının nasıl çıktığı ilerleyen günlerde tespit edilecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin yaptığı paylaşımda, Çanakkale'nin sadece bir şehrin adı değil, bir hilal uğruna kara toprağın koynunda sere serpe uzanıp yatan şehitlerin mukaddes yadigarı ve tarihin en büyük şehitlik anıtı olduğunu belirtti.

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınının rüzgarın da etkisiyle çok geniş bir alana yayıldığını aktaran Bahçeli, "Üzülerek ifade etmeliyim ki Ege'nin iki yakası tutuşmuştur. Tesellimiz, şu ana kadar can kaybının olmamasının yanında alevlerin çok şükür önünün kesilmesidir" ifadesini kullandı.

"Son kıvılcımın söndürülmesine kadar mücadele sürecektir"

Bahçeli, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu, 1500 hektarlık alana havadan ve karadan seferberlik ruhuyla müdahale edildiğini ve 9 köyün tedbir amaçlı tahliyesinin sağlandığını bildirerek, şöyle devam etti:

"Allah'ın izniyle son kıvılcımın söndürülmesine kadar mücadele sürecektir. Elbette yangınların nasıl ve neden çıktığı ilerleyen günlerde ayrıntısıyla tespit edilecektir. Ancak sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri sefil ve şerefsiz bir bühtandır. Böylesi zamanlarda ortalığı bulandıranların deşifre edilip yakalarından tutulması, hukuk ve demokrasi namusunun da bir gereğidir"

"Yangınla mücadeleyi ön şartsız destekliyoruz"

Yangın nedeniyle zarara uğrayan yöre insanına geçmiş olsun dileklerini ileten ve yanan ormanlık alanların eskisi gibi yine yeşile bürüneceğine inandığını ifade eden Bahçeli, "Bu süreçte parti olarak yangınla mücadeleyi ön şartsız destekliyor ve dua ediyoruz. Hiç kuşkumuz yoktur ki devrilse bile ağaçlarımız, dikilir yeni fidanlarımız" değerlendirmesinde bulundu.