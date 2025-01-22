Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasının yaşandığı Bolu'da

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı. 76 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı faciaya ilişkin işletme sahibinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete seslenişte, Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Otel yangınında yaralananların tedavileri Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, yangında hayatını kaybeden vatandaşların cenaze namazlarına katılacağını bildirdi.

Altun, açıklamasında, "İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bugün Bolu’ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi ziyaretleri kapsamında Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze namazlarına iştirak edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bu kapsamda gittikleri Bolu'da Gültekin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ekipler çalışmalarına yeniden başladı

Öte yandan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından AFAD ve itfaiye ekipleri, dün akşam saatlerinde ara verilen çalışmalara, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile itfaiye personeli, otelin büyük bölümünün ahşap malzemeden olması nedeniyle çökme tehlikesine karşı çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

İçeriden ve dışarıdan yapılan çekimlerde, 12 katlı otelin çatısında yangın nedeniyle büyük hasar oluştuğu, camların kırıldığı ve eşyaların tamamen yandığı görüldü.

En alt katta bulunan spor salonu ile havuz bölümü de yangında tamamen kül oldu.