Duman 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.01.2025 13:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasının yaşandığı Bolu'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Bolu Kartalkaya'da otel yangınına ilişkin incelemelerde bulunmak ve hayatını kaybeden vatandaşların cenaze namazlarına katılmak üzere Bolu'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasının yaşandığı Bolu'da

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı. 76 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı faciaya ilişkin işletme sahibinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Kartalkaya'daki yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
Kartalkaya'daki yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete seslenişte, Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Otel yangınında yaralananların tedavileri Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Kartalkaya'daki otel yangını sonrası oluşan hasar görüntülendi
Kartalkaya'daki otel yangını sonrası oluşan hasar görüntülendi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, yangında hayatını kaybeden vatandaşların cenaze namazlarına katılacağını bildirdi.

Altun, açıklamasında, "İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bugün Bolu’ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi ziyaretleri kapsamında Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze namazlarına iştirak edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bu kapsamda gittikleri Bolu'da Gültekin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın faciasının yaşandığı Bolu'da

Ekipler çalışmalarına yeniden başladı

Öte yandan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından AFAD ve itfaiye ekipleri, dün akşam saatlerinde ara verilen çalışmalara, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile itfaiye personeli, otelin büyük bölümünün ahşap malzemeden olması nedeniyle çökme tehlikesine karşı çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

İçeriden ve dışarıdan yapılan çekimlerde, 12 katlı otelin çatısında yangın nedeniyle büyük hasar oluştuğu, camların kırıldığı ve eşyaların tamamen yandığı görüldü.

En alt katta bulunan spor salonu ile havuz bölümü de yangında tamamen kül oldu. 

ETİKETLER
Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Yangın
Sıradaki Haber
Kartalkaya'daki faciadan 19 gün önce itfaiyenin verdiği "uygunluk" raporu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:31
Otel yangınında hayatını kaybeden doktora hastanede veda töreni
14:06
YEKA yarışmasına 40 şirketten 100 başvuru geldi
14:04
Gıda Komitesi toplandı
13:40
Otel faciasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor
13:39
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
13:31
Hız ihlali yapay zeka destekli radar cihazıyla tespit ediliyor
Endonezya'da sel ve toprak kayması: 16 kişi ölü
Endonezya'da sel ve toprak kayması: 16 kişi ölü
FOTO FOKUS
Başıboş köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Başıboş köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ