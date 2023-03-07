Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Brunei Darusselam Sultanı Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

İkili münasebetlerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. İş birliğimizi ileri taşıma kararlılığımızı teyit ettik. Ekonomi ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirecek yatırım alanlarına ilişkin fikir teatisinde bulunduk. Filistin, Roinga, İslam düşmanlığı gibi konuları ve Ukrayna savaşını ele aldık. Asean ve İslam İş Birliği Teşkilatı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası platformlarda iş birliğimizi artırmanın önemine değindik.

11 vilayetimizdeki deprem felaketi üzerinde hassasiyetle durduk. Kendilerine 12 dakikalık deprem felaketini izlettik. Kendileri de bunu görünce bunun boyutunu derinlemesine anladılar. Ülke ve millet olarak yaşadığımız bu zor günlerde Brunei Sultanlığı'nın sergilediği bu dayanışmayı asla unutmayacağız.

"En derin taziyelerimizi sunuyoruz"

Waddaulah'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Konuşmamın en başında en derin taziyelerimizi Türkiye Cumhuriyeti halkına sunmak isteriz. Yıkıca depremler sonucunda meydana gelen felaketler sonrasında Brunei, her zaman Türkiye'nin yanındadır. Ben eminim ki Türkiye bu dayanışma ile bunu atlatacaktır.

Çeşitli ikili konularda görüşmeler yaptık. Aynı zamanda bölgesel konuları da ele aldık. Sanat ve kültür, tarım ve gıda sektörü alanlarında anlaşma yaptık.

Brunei Darusselam, Filistin ile dayanışma içerisindedir ve İsrail ile çatışma içerisindedir. Ayrıca Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin azaltılmasında oynadığı rolü takdir ediyoruz.

Erdoğan'a değerli görüşme, bize gösterilen dostuk ve arkadaşlık için de teşekkür etmek istiyorum. Türkiye halkına da ziyaretim üzerine yapılan her şey için teşekkürlerimi sunuyorum.