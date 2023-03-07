Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu'ndan Katarlı mevkidaşına tebrik
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkenin yeni başbakanı olarak atanan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi telefonla arayarak tebrik etti.
Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu görüşmede, Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi Başbakan olarak atanması dolayısıyla tebrik etti.
Al Sani, başbakanlık görevinin yanı sıra dışişleri bakanlığı görevini de sürdürecek.
Etiketler: Katar Mevlüt Çavuşoğlu
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