Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu görüşmede, Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi Başbakan olarak atanması dolayısıyla tebrik etti.

Al Sani, başbakanlık görevinin yanı sıra dışişleri bakanlığı görevini de sürdürecek.