Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 15:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
5 ilde hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şu an itibariyle Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis olmak üzere 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık." dedi.
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