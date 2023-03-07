Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, "18 Şubat 2023 tarihinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, meydana gelen silah kazası sonrasında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Adem Avunan tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 7 Mart 2023 tarihinde şehit olmuştur" ifadeleri yer aldı.