Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 14:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve bir süredir tedavi altında olan Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, "18 Şubat 2023 tarihinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, meydana gelen silah kazası sonrasında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Adem Avunan tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 7 Mart 2023 tarihinde şehit olmuştur" ifadeleri yer aldı.
March 7, 2023
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Şehit
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