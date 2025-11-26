Açık 7.3ºC Ankara
Gündem
AA 26.11.2025 21:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo mesajlarını Cihannüma Salonu'ndan verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini yarın Türkiye'ye gerçekleştirecek Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile İsrail'in Filistin'de devam eden soykırımı, Orta Doğu'da barışın inşası, güncel bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo mesajlarını Cihannüma Salonu'ndan verecek

Papa 14. Leo, 27-30 Kasım tarihlerinde Türkiye'de temaslarda bulunacak.

Türkiye'yi ziyaret edecek beşinci Papa olacak Papa 14. Leo, Ankara'da ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Papa 14. Leo, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo'nun baş başa görüşmesinde, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra Filistin başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.

Cihannüma Salonu'nda ilk basın toplantısı

Erdoğan ve Papa 14. Leo, ikili görüşmesinin ardından dünyanın en büyük 3. kütüphanesi konumunda olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Bu aynı zamanda Cihannüma Salonu'nda gerçekleştirilecek ilk basın toplantısı olma özelliğini taşıyor.

Salonun kubbesinde Alak suresinin ayetleri yer alıyor

Dünya, kainat anlamına gelen "cihan" ile gören, gösteren anlamına gelen "nüma" sözcüklerinin birleşiminden oluşan Cihannüma Salonu, kütüphanenin dünyaya açılan penceresi olarak değerlendiriliyor.

Cihannüma Salonu'nda 100'ün üzerinde ülkeye ait, 134 farklı dilden kitaplar okuyucuların hizmetine sunuluyor.

Salonun kubbesinde, Alak suresinin 4. ve 5. ayetlerinin "O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir." şeklindeki Türkçe meali yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo mesajlarını Cihannüma Salonu'ndan verecek

Dünyaya "Gazze'de acil ateşkes" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo'nun bu salonda yapacakları ortak basın toplantısında, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmesi, tüm dünyaya İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması, Gazze'de acil ateşkesin sağlanmasına ilişkin mesajlarını vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayında Papa 14. Leo'ya Papalık makamına seçilmesi dolayısıyla tebrik mektubu göndermişti.

Erdoğan, mektubunda, "Papa Fransuva ile kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir." ifadelerini kullanmış, ayrıca Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulunmuştu.

