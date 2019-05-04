Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy'de MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulunda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"MÜSİAD, tam anlamıyla bir amiral gemisi misyonu üstleniyor"

MÜSİAD, verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer alarak milli ve yerli bir duruş sergilemiştir. 1 Temmuz’da beraberce dayanışma içerisinde verilen mücadele asla unutulamaz. MÜSİAD, tam anlamıyla bir amiral gemisi misyonu üstleniyor. MÜSİAD, global ve yerel yapılarıyla yurt içinde ve yurt dışında geniş bir alana yayılan bilgi edinme ve işleme süreçlerini ekonomimizin hizmetine sunmaktadır.

Milli serveti ne kadar büyütürsek ülkemizin her bir ferdi o kadar fayda elde edecektir. Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasında MÜSİAD’ın çalışmasını daha da etkinleştirmesine ihtiyacı vardır. Bir asır önce adeta tüm dünyanın önümüze geldiği bir dönemde, kendimize yeni bir devlet kurarak ümitlerimizi yeniden tazeledik.

"Türkiye güçlendikçe kalbini ve umudunu bize dönmüş dostlarımızın yüzü güldü"

Ekonomide attığımız adımlarla hem milletimizi zenginleştirdik hem de devletimizi güçlendirdik. Dış politikada ülkemizin algısını değiştirdik, pasaportumuza itibar kazandırdık. Türkiye güçlendikçe kalbini ve umudunu bize dönmüş dostlarımızın yüzü güldü. Dünyanın neresine gidersek gidelim, sırf Türk olduğumuz için, sırf Türkiye’den geldiğimiz için bizi el üstünde tutan insanlarla karşılaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dış politikada ülkemizin algısını değiştirdik. Pasaportumuza itibar kazandırdık. Türkiye güçlendikçe, kalbini bize dönmüş dostlarımızın yüzü güldü.https://t.co/F3Yifp5pat pic.twitter.com/S7eEsetW7I — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Mayıs 2019

"Usulsüzlüklerle, hukuksuzluklarla bir 31 Mart'ı kurban etmek istemiyoruz"

Biz hiçbir zaman milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımadık, tanımayacağız. Bütün çabamız milletin oyunun kıymetini millete iadedir. Usulsüzlüklerle, hukuksuzluklarla bir 31 Mart'ı kurban etmek istemiyoruz.

"Başkanı neden 'Siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz?' demiyor?"

CHP Anayasa’ya aykırı biçimde YSK üyelerini tehdit ediyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun Sayın Başkanı kendilerine yapılan tehdit karşısında şu ana kadar niçin acaba bir yazılı açıklama yapmak suretiyle, 'Siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz?' demiyor? İstanbul’da, Ankara’da seçimler yapılmıştır. Biz Ankara’da herhangi bir itiraz yapmadık. İstanbul’da seçimde yolsuzluk var. Bindelerle oynanan bir oyun var.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YSK Başkanı kendilerine yapılan bu tehdit karşısında neden bir yazılı açıklama yapmıyor?https://t.co/F3Yifp5pat pic.twitter.com/NNqBu0QA87 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Mayıs 2019

"Milli irade nasıl bir karar veriyorsa başımız gözümüz üstüne deriz onu kabulleniriz"

Vatandaşım bana şunu söylüyor; Başkanım, bu seçim yenilenmeli. Ortada bir şaibe, yolsuzluk var ve bunun ortadan kaldırılması hem YSK'yi aklayacaktır hem de milletimizin gönlü ferah hale gelecektir. Burada bir şaibe var. Bu açık ortada. Yolsuzluk var açık ortada. Gidelim millete, milli irade nasıl bir karar veriyorsa başımız gözümüz üstüne deriz onu kabulleniriz. Olay bu kadar basit.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki seçimde yolsuzluk var. Vatandaşım bana bu seçim yenilenmeli diyor. Yenilenmesi gönüllerin huzur bulmasını sağlar.https://t.co/F3Yifp5pat pic.twitter.com/5FWiVOu962 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Mayıs 2019

"Maalesef 4-5 tane bankanın işçileri sandıklarda görevlendiriliyor"

Memur noktasında sandıkta memur değil de bankadaki sözleşmeli işçiler o sandıklarda görevlendirilirse ve bunun üzerinde hala neyi düşünüyoruz? Maalesef 4-5 tane bankanın işçileri sandıklarda görevlendiriliyor. Peki ne diyorlar? Diyorlar ki bunu bizden kaymakamlar istedi. İsteyebilir. Eğer kaymakam böyle bir yanlış yapmışsa sen bu yanlışı uygulamak zorunda değilsin ve bu yanlışa da hak vermek durumunda değilsin. Çünkü yasa ortada. Ne diyor yasa? Memur diyor, yani 657.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli irade nasıl bir karar veriyorsa onu kabulleniriz. Burada bir şaibe var. Bankadaki sözleşmeli işçiler o sandıkta görevlendirilmiş. Bunun üzerine düşünmeye gerek yok.https://t.co/F3Yifp5pat pic.twitter.com/a9H3lTycmt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Mayıs 2019

Bu mesele bir beka meselesidir. İstiklal Marşı okumaktan çekinenler, okutulmasına engel olmaya çalışanlar bu ülkede beka meselesinin taklitçileridir.

"Bu sinsi tuzağı da bozacağız"

Ülkenin hiçbir meselesinin çözümüyle ilgili en küçük bir tespitleri, teklifleri, projeleri olmayanları, allayıp pullayıp millete umut olarak pazarlayanların taktiği çökmeye mahkumdur. Vesayetçilerin, cuntacıların, darbecilerin nice tuzağını bozduk, bu sinsi tuzağı da bozacağız.

"Spekülasyona girmek isteyenlere sesleniyorum: Boşuna uğraşmayın"

Cumhur İttifakı olarak, başta Sayın Bahçeli olmak üzere el ele vererek nasıl geldiysek bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Cumhur İttifakı, yeni dönemin lokomotifi olmayı sürdürecektir. Spekülasyona girmek isteyenlere sesleniyorum: Boşuna uğraşmayın

Kur üzerinden ekonomimizi çökertme hesapları devam ediyor olmakla birlikte artık kontrol bizim elimizdedir. Ekonomide inişler çıkışlar olabilir ama yıkıcı patlamalara izin vermeyeceğiz.

"Bir yüzbaşımız şehit oldu"

Azez'de bir yüzbaşımız şehit oldu, bir binbaşımız yaralı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, milletimize başsağlığı diliyorum.

Kaynak: TRT Haber / AA