Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 21:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varlık Fonu Yönetim Kurulu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Varlık Fonu
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