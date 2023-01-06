Diplomatik kaynaklar tarafından verilen bilgide, iki ülkenin normalleşme süreci özel temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda 1 Ocak 2023'ten itibaren Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olduğu aktarıldı.

Kaynaklar, bu konunun Türkiye Ticaret Bakanlığı'nca Türkiye ihracatçı birliklerine duyurulduğunu söyledi.