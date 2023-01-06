Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticareti başlıyor
[Fotograf: DHA]
Türkiye ile Ermenistan arasında, gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda doğrudan hava kargo taşımacılığının önündeki engeller kaldırıldı.
Diplomatik kaynaklar tarafından verilen bilgide, iki ülkenin normalleşme süreci özel temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda 1 Ocak 2023'ten itibaren Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olduğu aktarıldı.
Kaynaklar, bu konunun Türkiye Ticaret Bakanlığı'nca Türkiye ihracatçı birliklerine duyurulduğunu söyledi.
Etiketler: Ermenistan Ticaret Bakanlığı İhracat
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