Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 20:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Ekosistemi Buluşması'nda stantları gezdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açılan stantları ziyaret etti.
Tarım sektörü, Ziraat Bankası'nın gerçekleştirdiği Tarım Ekosistemi Buluşması'nda bir araya geldi.
Haliç Kongre Merkezi'ndeki Tarım Ekosistemi Buluşması'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, burada gerçekleştirdiği konuşmanın ardından stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti.
Etiketler: Tarım Üretimi Recep Tayyip Erdoğan Tarımsal Destek
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