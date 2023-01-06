Tarım sektörü, Ziraat Bankası'nın gerçekleştirdiği Tarım Ekosistemi Buluşması'nda bir araya geldi.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki Tarım Ekosistemi Buluşması'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, burada gerçekleştirdiği konuşmanın ardından stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti.