Parçalı Bulutlu 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 24.07.2023 16:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin kazanımlarını tahkim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lozan Anlaşması'yla elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunurken, yeni hamlelerle ülkemizin kazanımlarını tahkim edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin kazanımlarını tahkim edeceğiz
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

Bugün, tarihimizin dönüm noktalarından birini teşkil eden Lozan Barış Antlaşması’nın 100’üncü yıl dönümüdür. Aziz milletimizin tam bağımsızlık iradesi, Lozan Barış Antlaşması’nın müzakere ve imza sürecinde de kendini çok güçlü bir şekilde göstermiştir. Tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen İstiklal Harbimizi zafere ulaştıran bu irade, bugün de bize rehberlik etmekte, yolumuzu aydınlatmakta, zorluklar karşısında mücadele azmi vermektedir. Asrın felaketi 6 Şubat Depremleri’nden sonra devletimiz ile milletimizin sergilediği dayanışma, bunun en son ve somut örneğidir. 

"Türkiye Yüzyılını hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz"

28 Mayıs gecesi itibarıyla inşasına başladığımız Türkiye Yüzyılı vizyonumuzda da en önemli güç ve ilham kaynağımız, milletimizin kendi öz yurdunda onurlu, hür ve başı dik bir şekilde yaşama sevdasıdır. Binlerce yıllık şanlı mazisinde nice saldırıları püskürtmüş, nice engelleri aşmış, nice ihanetin üstesinden gelmiş bir milletin mensupları olarak inşallah Türkiye Yüzyılını da hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz. 

Bölgemizde barışın, istikrarın, güvenliğin tesisi için sahada ve masada güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Lozan Anlaşması’yla elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunurken, yeni hamlelerle ülkemizin kazanımlarını tahkim edeceğiz.

Lozan Barış Antlaşması’nın 100’üncü yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i, silah arkadaşlarını, istiklal ve istikbalimiz uğrunda hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Gazilikle müşerref olan kahramanları hürmetle anıyor, Rabbim Türkiye’yi ilelebet payidar eylesin diyorum.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Evine çivi bile çakamayan tescilli kültür varlığı sahipleri için emsal karar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:57
Şehit ailesinin buruk sevinci
16:51
Pancar üreticisine 734 milyon TL'lik avans ödemesi
16:42
ABD'de aşırı sıcakların ülke geneline yayılması bekleniyor
16:38
Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları önce artacak sonra azalacak
16:41
Macron, Fransa'da gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle çıkan kaostan ders aldığını söyledi
16:33
Senegal'de kaçak göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 14 kişi öldü
Aynalıkavak Kasrı FPV dron ile görüntülendi
Aynalıkavak Kasrı FPV dron ile görüntülendi
FOTO FOKUS
Şehit ailesinin buruk sevinci
Şehit ailesinin buruk sevinci
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ