Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en büyük lise kampüsünü açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'ne katılacak.

Türkiye’nin en büyük lise kampüsü

Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi İstanbul’un eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla inşa edildi. 345 derslik kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük lise kampüsü olma özelliğini taşıyor.

Külliye bünyesinde 4 Anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 1 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile 1 imam hatip lisesi bulunuyor.

147 kişi kapasiteli planetaryuma sahip

Kampüs modern eğitim alanlarıyla da dikkati çekiyor.

Kampüste; Kütüphaneler, fen ve teknoloji laboratuvarları, sanat atölyeleri, kapalı ve açık spor alanları, konferans salonları, yurtlar ve ibadet alanları gibi donatılarla öğrencilere kapsamlı bir eğitim ortamı sunulacak.

Yerleşke ayrıca; güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün kubbe şeklinde tavana yansıtıldığı, 147 kişi kapasiteye sahip planetaryuma da ev sahipliği yapıyor.