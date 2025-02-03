AFAD: Ege Denizi'ndeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Ege Denizi'nde, 1-3 Şubat'ta en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan sarsıntılar tespit edildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; 28 Ocak tarihinden bu yana 400'ün üzerinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ege Denizi’nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 400’ün üzerine çıktığı belirtildi.Şu ana kadar kaydedilen en büyük depremin 4.8 Mw büyüklüğünde gerçekleştiğinin altı çizildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Depremler, Santorini Adası’nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda artış göstermekte olup derinlikleri 5 - 25 km arasında değişmektedir.

Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 km mesafede gerçekleşmiştir.

2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer bir yoğun sismik aktivite yaşanmış, 14 ay boyunca süren bu aktivite herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştır.

AFAD, vatandaşları sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı uyardı

Ülkemizdeki bilim insanları ve araştırmacılar söz konusu sismik hareketliliği #AFAD ile koordineli şekilde ve farklı açılardan (deprem, volkanik aktivite, tsunami vb.) değerlendirmektedir.

Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri rica olunur.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz".