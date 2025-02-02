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Türkiye
AA-TRT Haber 02.02.2025 21:02

Ege'de 48 saatte 400'den fazla deprem: Yunanistan acil toplantı kararı aldı

Ege Denizi'nde en büyüğü 4,8 olan 400'den fazla sarsıntı meydana geldi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından acil toplantı kararı aldı.

Ege'de 48 saatte 400'den fazla deprem: Yunanistan acil toplantı kararı aldı

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan itibaren en büyüğü 4,8 olan 400'ün üzerinde sarsıntı kayıtlara geçti.

Yunanistan’ın Santorini adası ve çevresinde sismik aktivite yoğunlaşıyor. Volkanik bir ada olan Santorini’de son günlerde birçok volkanik aktivite de kaydedilmişti.

Depremlerin Santorini’deki yanardağla ilgisi olmadığı açıklandı. Santorini’nin de dahil olduğu Kiklad adaları bölgesinde son 48 saatte 400’den fazla sarsıntı oldu.

Okullar tatil edildi

Santorini başta olmak üzere, Ege adalarında artan sismik hareketlilik ve Atina Jeodinamik Enstitüsünün verilerine göre, bölgede 24 Ocak'tan bu yana 380'in üzerinde minik deprem yaşanması uzmanları ve hükümeti harekete geçirdi.

Başbakan Miçotakis liderliğinde hükümet yetkilileri ve uzmanların katılımıyla yapılan toplantıda, bölgedeki sismik hareketlilik ve olası büyük depreme karşı alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ana dek konuyla ilgili alınan kararların tedbir niteliğinde olduğunu belirterek, vatandaşlardan kararlara ve koyulan yasaklara riayet etmesini istedi.

Ege'deki Amargos Adası Belediyesi de 3 Şubat Pazartesi günü adadaki kreşler ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Adada tüm kültürel etkinlikler iptal edilerek, bölge sakinlerinden kapalı alanlarda toplanmaktan kaçınması istendi.

Arama kurtarma ekipleri sevk edildi

Yunan basınında yer alan haberlere göre, okullarda eğitime bir gün ara verilmesi, belediye etkinliklerinin iptali gibi tedbirlerin alındığı Santorini'ye de önlem amacıyla arama kurtarma ekibi, arama kurtarma köpeği ve insansız hava araçları sevk edildi.

Adada arama kurtarma ekipleri için çadırlar kuruldu. Öte yandan, olası deprem anında yapılara zarar vermemesi için havuzlar boşaltıldı.

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