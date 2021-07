Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Lourenço ve heyetini Ankara'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanıyla gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmeleri verimli bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Müşterek yapılabilecek çok şey var"

Siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel ve savunma sanayisine yönelik bütün bu alanları kapsayan etraflıca bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"2017'de Brexit toplantısında kendileriyle ilk defa bir görüşme gerçekleştirmiştik. Üst düzeyde ilk görüşmeyi bugün ülkemizde gerçekleştirmiş oluyoruz. Sayın Lourenço ile geleceğe yönelik atacağımız adımlarda Angola rastgele bir ülke değil. 33 milyon nüfusa sahip, bizim de 84 milyon nüfusumuz var. Topladığımız zaman 117 milyon nüfus. 1 milyon 246 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip. Bizim de 780 bin kilometrekare. İki ülke toplam 2 milyon 26 bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip. Dolayısıyla müşterek yapılabilecek çok şey var. Yarın kendileri iş adamlarımızla bir araya gelecekler. Altyapı ve üstyapıya yönelik birçok konuyu muhataplarıyla görüşecekler.

BM Genel Kurulu'ndan sonra iadeiziyarette bulunmak üzere Angola'ya bir grup iş adamıyla gideceğiz. İstiyoruz ki üst düzey ziyaretleri de başlatmış olalım."

Ağırlıklı olarak savunma sanayisi, turizm, ekonomi, sağlık ve sağlık turizminde neler yapılabileceğini yerinde değerlendirmek istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile birçok adımı atacaklarına inandığını söyledi.

"Türkiye terörle mücadelede Angola'nın yanında yer alacaktır"

İmzalanan anlaşmalarla ilk adımı attıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"10 kadar anlaşma imzalandı, bunları hayata geçirmek şart. Şu anda ticaret hacmimiz 176 milyon dolar. Bu iki güçlü ülke için bu ticaret hacmi, çok ama çok hafif. İlk etapta mutabakatımız 500 milyon dolara ulaşmak. İlgili bakan arkadaşlarımız birbirleriyle adımları atıp gerek Exim gerekse yarın görüşme yapılacak iş adamlarımızın dışarıdan getirecekleri kredilerle, PPP olabilir, devletten devlete olabilir, bu adımları atmak. Afrika'da ne tür sıkıntılar yaşanıyor Angola'da bunları uzaktan da olsa takip ettik, biliyoruz.

Terörle mücadelede her an her zaman Türkiye kendisini ispatlamış bir ülke olarak özellikle Angola'nın da yanında yer alacaktır. Değerli dost Lourenço'nun ve heyetinin şahsında tüm halkına selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bu seyahatin, yarın yapılacak iş adamları görüşmeleriyle zirve yapacağına inanıyorum."

Angola Cumhurbaşkanı: Artık iki ülke arasında iş birliklerimiz devam edecek

İki ülke arasında imzalanan anlaşmalardan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço, "Dün başladığımız resmi ziyarete, bugün en tepe noktasında bir baş başa, bir heyetler arası görüşme olmak üzere çok ivme kazandırdık. Artık iki ülke arasında iş birliklerimiz artarak devam edecek. Bunu temin edebilirim. Bu sıcak karşılamaya, Türk misafirperverliğine de ayrıca değinmek istiyorum. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyarette kendini evinde hissettiğini belirten Lourenço, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkürlerini sundu.

Lourenço, iki taraf arasındaki görüşmelerin gayet verimli geçtiğini; ikili ilişkilerin, iş birliklerinin nasıl daha yükseğe taşınabileceği konularının ele alındığını belirterek şöyle devam etti:

"Sonuç olarak iş birliklerimizi, eksilerimizi, artılarımızı gördük ve dezavantajları eksileri nasıl artıya çabuk bir şekilde dönüştürebiliriz, onu konuştuk. Burada da sizin huzurunuzda bu görüşmelerin sonucu olarak 10 adet anlaşma imzaladık. Özellikle yatırımların teşviki ve korunması anlaşmamız, hava taşıması anlaşması imzalamış olduğumuz bu iki anlaşmanın önemi çok büyük. Bundan sonra Türk yatırımcılar, daha güvenle Angola'ya gelip yatırım yapabilecek, aynı şekilde bu Angolalı yatırımcılar için de geçerli. Onlar da Türkiye'de güvenle yatırımlarını yapabilecekler."

"Özel sektör, kamu sektörümüzle de ortak olsun"

Türk Hava Yollarının (THY) ve Angola Havayollarının haftada 2'şer uçuş düzenleyeceğini de belirten Lourenço, bunun iki ülkenin halklarını birbirine daha da yakınlaştıracağını ve bütün alanlarda iş birliklerinin artmasına yol açacağını söyledi.

Lourenço, Türk özel sektörünün Angola'da her zaman her alanda yatırım yapabileceğini ve özellikle ülkesindeki altyapı projelerinde bu yatırımları görmek istediklerini vurgulayarak "Ortaklık da istiyoruz. Özel sektör, kamu sektörümüzle de ortak olsun" sözlerini kullandı.

Devletten devlete kredi açma konusunun da görüşmelerde gündeme geldiğini belirten Lourenço, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zamanki gibi pratik akıl ve çözüm odaklı yaklaşımıyla, bu konunun Eximbank'tan yürütülebileceğini kendisine söylediğini aktardı.

Lourenço, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çözüm odaklı ve dostane görüşmelerinden dolayı teşekkür etti.

Her iki ülkenin de ilişkilerde kaybettiği zamanı en hızlı şekilde geri almak olduğunu belirten Lourenço, "İmzalanan anlaşmalarla senelerdir kaybettiğimiz zamanı geri alalım ve ikili ilişkilerde, ticaret hacminde her zaman daha yükseğe, zirveye çıkalım istiyoruz" dedi.

Lourenço, kendisinin, Angola'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştirdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kendisine ekimde Angola'ya bir ziyarette bulunabileceğini dile getirdiğini aktardı.

Türkiye ve Angola arasında 10 anlaşma imzalandı

Erdoğan ve Lourenço'nun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

Bu kapsamda iki ülke arasında "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Angola Devlet Televizyonu Arasında İşbirliği Protokolü", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Angola Cumhuriyeti Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme Ulusal Enstitüsü Arasında Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması", "Türkiye-Angola Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komisyonunun İkinci Oturum Tutanağı", "Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Angola Cumhuriyeti Mineral Kaynaklar, Petrol ve Doğalgaz Bakanlığı Arasında Hidrokarbon ve Madencilik Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Angola Cumhuriyeti Enerji ve Su Bakanlığı Arasında Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Angola Cumhuriyeti Dış İlişkiler Bakanlığı Diplomasi Akademisi Arasında Diplomasi Eğitimine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Angola Cumhuriyeti Dış İlişkiler Bakanlığı Arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"nın yanı sıra "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vize Muafiyeti Anlaşması" imzalandı.