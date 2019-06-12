Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Sizlerin çalışması demek Türkiye'nin daha iyiye daha ileriye gitmesi demektir. Milletimiz bizden icraat, hizmet bekliyor.

- Seçimlerde yüzde 50'nin üzerinde destekle milletimiz yanımızda yer alıyor. Unutmayalım ki bu uçsuz sınırsız bir kredi değildir. Ankara'da da İstanbul'da da biz kaybetmedik kazandık. Biz buralarda sadece vizyon noktasında kayba uğradık. Vaatlerimiz aynı, hiç kimsenin hiçbir şeyin milletimize verdiğimiz vaatleri yerine getirmemizin önüne geçmesine izin vermeyeceğiz.

- Tek hedefleri AK Parti'yi iktidardan nasıl indirebiliriz? Ama indiremeyecekler buna güçleri yetmez.

- Terör örgütlerine verilen destekle toplumumuzda huzursuzluk yaratmak aynı projenin ürünü. Bunların inlerine girdik şu anda teröristler kaçacak delik arıyorlar.

- S-400 ve F-35 krizini, Doğu Akdeniz gerilimini ülkemizdeki ekonomik krizden ayrı göremeyiz. Uluslararası deniz hukukuna göre garantör ülke olarak oradaki haklarımızı koruyacağız.

- Türkiye S-400 savunma sistemini alacaktır demiyoruz, almıştır. Ülkemize teslimi yapılacaktır.

- Türkiye F-35'lerin sadece müşterisi değil, aynı zamanda üretim ortağıdır.

- Suriye'de terör koridoruna izin vermeyeceğiz ayağımıza vurulmaya çalışılan ekonomik prangaları kıracağız. Fırat'ın doğusunda da terör hattını paramparça edeceğiz.

- F-35 projesinden dışlanmamızı tüm platformlarda soracağız.

- Türkiye sıkıntılara rağmen dimdik ayakta.

- Karşımızda küresel bir ittifak ve yerel mankurt çetesi vardır.

- Elbette insanın olduğu yerde eksik olur, önemli olan bunların istişare ile düzeltilmesidir. Milleti muhatap almayanı biz de muhatap almayız.

- KKTC'nin haklarını uluslararası deniz hukukuna dayanarak savunacağız, haklarını kimseye yedirtmeyeceğiz.

"Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz"

- Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Yeni askerlik sistemine geçilmesiyle hiçbir aksaklık yaşanmayacak zaafiyet oluşacağının hiçbir temeli yok. Yeni kanunla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak kalanları görevlerine devam edecek.

- Milletimize çağrıda bulunuyorum, tüm siyasilerin seçim döneminde verdikleri vaaterin takipçisi olsunlar. Kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayacağız diyenler seçimden sonra işçi kıyımına başladılar. CHP'nin belediyecilik karnesi 25 yıl önce de aynıydı şimdi de aynı. Bizim yargı reformu strateji belgemizi eleştiriyor, adalete reforma ne kadar uzak olduğunu ortaya koyuyor.

- Seçime 10 gün kaldı. Yüz yüze iletişimi alan bir seçim çalışması izliyoruz.

- 31 Mart'taki hırsızlıkların tekrarını önlemek için bir çalışma içerisindeyiz.

- Siyasi hayatımız boyunca ne aldanan ne de aldatan olmamak için çalıştık.

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