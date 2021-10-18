Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile heyetlerarası toplantıda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Angola'ya gerçekleştirdiğim ilk ziyaret, Angola ile ilişkilerimizin nişanesidir. Sayın Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmemizde özellikle savunma sanayii ve terörle mücadele alanında ilişkileri ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Son dönemde ilişkilerimizin aldığı ivme sevindiricidir. Afrika ile ilişkilerimizde Afrika'nın sorunlarına Afrika tarafından çözümler bulunması, dayanışma ve kazan kazan gibi ilkeler temelinde her alanda bütüncül bir ortaklık yaklaşımıyla hareket ediyoruz.

3. Türkiye-Afrika İş Forumu'nu 21-22 Ekim'de İstanbul'da düzenleyeceğiz. Foruma Angola'yı temsilen Sanayi ve Ticaret Bakanınızın katılacağını memnuniyetle öğrendim. 17-18 Aralık'ta da 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne İstanbul'da ev sahipliği yapacağız. Zatı devletlerinin aramızda görmeyi özellikle arzu ediyoruz. Gelecek yıl 11-13 Mart tarihlerinde düzenleyeceğimiz Antalya Diplomasi Forumu'na katılımınızdan da ayrıca memnuniyet duyacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Hava Yolları 13 Ekim itibarıyla Angola’ya doğrudan uçuşlara başladı. Vize meselesinde atacağımız kolaylaştırıcı adımlar da insan ve ürün hareketliliğini artıracaktır. https://t.co/fXZfzeM1NJ pic.twitter.com/0HIsEvH6DO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 18, 2021

Ulaştırmadan tarıma, yenilenebilir enerji, sağlık, tekstil, elektrik ve konut projelerine kadar geniş bir alanda önemli firmalarımızın somut çalışmaları ikili ilişkilerimizi güçlendirme kararlılığımızın neticesidir. Hepsinden öte özellikle Türk Hava Yolları bildiğiniz gibi 13 Ekim itibarıyla Angola’ya doğrudan uçuşlara başladı. Bunun ticari ve beşeri ilişkilerimizde çarpan etkisi yapacağına inanıyorum. Vize meselesinde atacağımız kolaylaştırıcı adımlar da insan ve ürün hareketliliğini artıracaktır. Bu konuda değerli dostum vize serbestisi konusunda süratle bu adımı atmamızda endişe yoktur dedi. Eğitim alanında 44 ülkede faaliyet gösteren Maarif Vakfı ile işbirliğimizi daha da geliştirmeye hazırız.

"Sağlık alanında işbirliği anlaşması tecrübe paylaşımımızı ve dayanışmamızı geliştirecek kurumsallaştıracaktır"

Koronavirüs salgını sağlık alanında küresel dayanışmaya ne kadar ihtiyaç duyulduğunu gösterdi. Sağlık alanında işbirliği anlaşması tecrübe paylaşımımızı ve dayanışmamızı geliştirecek kurumsallaştıracaktır. En kısa zamanda imzalanmasında fayda görüyorum. Türk özel sektörü, hastane inşası ve yönetiminden ilaç satışı ve üretimine kadar geniş bir yelpazede işbirliğine hazırdır. Üç ay gibi kısa bir sürede karşılıklı olarak gerçekleştirdiğimiz bu tarihi ziyaretlerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özellikle şu anda heyet üyelerimiz arasında bulunan bakanlarımızın karşılıklı olarak ziyaretleri devam ettirmeleri. Hele hele Türk Hava Yolları'nın artık uçuşları başlatmasıyla birlikte daha da kolaylaşacaktır.

Heyetler arası toplantımızın da ülkelerimiz arasında yeni bir sürecin başlamasına vesile olmasını diliyorum.