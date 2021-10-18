Özdemir Bayraktar'ın vefat haberini Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Baykar sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Özdemir Bayraktar, babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

"Kurduğu hayalleri yerine getirmek adına, tıpkı onun gibi gece gündüz çalışacağız"

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise, "Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü.. Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti.. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn O'ndan geldik O'na döneceğiz.." değerlendirmesinde bulundu.

Baykar'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada da, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü... Allah rahmet eylesin. Dualarınızı bekliyoruz. Cenaze namazı 19 Ekim 2021 Salı günü öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) açıklamasında ise şunlar kaydedildi:

"Vakfımızın en büyük destekçisi, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü Özdemir Bayraktar Beyefendi Hakk'a yürüdü. O'nun değerlerini asla terk etmeyecek, ideallerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu ülke için kurduğu hayalleri yerine getirmek adına, tıpkı onun gibi gece gündüz çalışacağız."

"Ülkemize kattığı değer her zaman hatırlanacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vefat eden Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli teknoloji hamlelerimizin bugünkü seviyeye ulaşmasında önemli katkısı bulunan Baykar Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ülkemize kattığı değer her zaman hatırlanacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Özdemir Bayraktar'ın vefat haberi hepimizi derinden üzdü"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diledi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli bilincin inşası için azim ve gayretle çalışan kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar'ın vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşlerim olmak üzere ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Muş'tan taziye mesajı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajı yayımladı.

Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli savunma sanayimize büyük katkılar sunmuş kıymetli büyüğümüz Baykar Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatını derin üzüntüyle öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.