Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika gezisi kapsamında ilk durağı olan Angola'da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço karşıladı.

İki Cumhurbaşkanı, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Lourenço tarafından resmi törenle karşılanıyor. https://t.co/ym9GTNH8pw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 18, 2021

Erdoğan, Angola Meclisi'ne hitap edecek, Dr. Antonio Agostinho Neto Anıtı'nı ziyaret edecek. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenecek Angola-Türkiye İş Forumu'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Afrika gezisine katıldı.