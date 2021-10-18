İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin çeşitli illerinden "İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürleri Eğitimi" için Ankara'ya gelen müdürlerle İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde bir araya geldi.

Eğitimde konuşan Soylu, GAMER projesinin ilk adımının 2017'de atıldığını hatırlatarak, ikinci nesil GAMER yazılım çalışmalarının da başladığını belirtti.

"Veri üreten ve analiz yapmak üzere ilgili birimlerin hizmetine sunan bir işlev ortaya koyacak"

GAMER'in temelde kriz anını yönetme üzerine kurgulanmış, yüksek teknolojili, yapay zeka kullanabilen bir yapı olduğunu söyleyen Soylu, bakanlığın bütün veri altyapılarından yararlanan, birimlerin elindeki tüm bilgiyi kullanabilen bir sistem kurguladıklarını kaydetti. Soylu, şöyle devam etti:

"Yeni nesil GAMER yazılımında olay anında İHA görüntülerinden, sosyal medyada oluşturulan manipülasyonlara kadar, kriz anını yönetmek için ihtiyaç duyulan tüm bilgilerin tek merkeze toplanması, burada ilgili birimler ve karar alma organları tarafından sürecin hızlı ve sağlıklı şekilde yönetilmesi sağlanacaktır. Yani bir yönüyle GAMER yazılımı, veriyi kullanan ama aynı zamanda bir süre sonra sahadan veri toplayan, veri üreten ve analiz yapmak üzere ilgili birimlerin hizmetine sunan bir işlev de ortaya koyacaktır."

"GAMER projesinden beklediğimiz faydayı elde etmekte zorlanmayacağımızı umuyorum"

GAMER il müdürlüklerinde 864 personelin görev yaptığını dile getiren Soylu, 81 il müdürlüğünden 60'ının 112 Acil binalarında, 18'inin valiliklerde, 1'inin AFAD 2'sinin de emniyet müdürlüğü binasında faaliyette olduğunu söyledi.

Güvenlik ve sosyoekonomik politikaların güvenli şekilde yürütülmesi ve GAMER görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla, 81 ilde "İl Sosyal Etüt ve Proje" müdürlüklerinin kurulduğunu anlatan Soylu, "Elbette ki ne kadar dijital bir altyapı kurarsanız kurun, her işte başarının temelinde, insanın fedakarlığı yatmaktadır. Burada alacağınız eğitimlerin sizlerin tecrübesi ve gayretiyle birleşmesiyle, inşallah GAMER projesinden beklediğimiz faydayı elde etmekte zorlanmayacağımızı umuyorum" dedi.

Soylu, il sosyal etüt ve proje müdürlerine, bulundukları illerdeki kolluk birimleriyle iletişim içinde olmalarını tavsiye ederek, bunun projenin verimliliğini artıracağını söyledi.