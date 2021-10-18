Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Bilgin'in, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği, Aliyev'in de teşekkür ederek Bilgin'den Erdoğan'a selamlarını iletmesini istediği kaydedildi.

İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği vurgulanan görüşmede, Bilgin'in ziyaretinin Azerbaycan ve Türkiye'nin ilgili kurumları arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Sosyal güvenlik alanında iş birliği ve tecrübe paylaşımının önemine değinilen görüşmede, Türkiye'de çalışan Azerbaycan vatandaşları ile Azerbaycan'da çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik konularının müzakere edilmesinin öneminin altı çizildi.