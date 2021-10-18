İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kanser tedavisi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeten Özdemir Bayraktar'ın ailesine başsağlığı diledi.

Altun mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milli bilincin inşası için azim ve gayretle çalışan kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar’ın vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Merhuma Allah’tan rahmet, başta Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşlerim olmak üzere ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun."