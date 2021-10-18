Fahrettin Altun'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 72 yaşında hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı yayımladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kanser tedavisi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeten Özdemir Bayraktar'ın ailesine başsağlığı diledi.
Altun mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Milli bilincin inşası için azim ve gayretle çalışan kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar’ın vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Merhuma Allah’tan rahmet, başta Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşlerim olmak üzere ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun."
Milli bilincin inşası için azim ve gayretle çalışan kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar’ın vefat haberi hepimizi derinden üzdü.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 18, 2021
Merhuma Allah’tan rahmet, başta @haluk ve @Selcuk Bayraktar kardeşlerim olmak üzere ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.
Başımız sağolsun.