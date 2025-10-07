Çok Bulutlu 22.9ºC Ankara
Gündem
AA 07.10.2025 15:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde bildiri ve kararlar imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Zirvesi kapsamında, TDT Gebele Zirve Bildirisi, TDT+ Formatı Kurulmasına Dair Karar ile TÜRKSOY'un Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesine Dair Karar'a imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde bildiri ve kararlar imzaladı

Azerbaycan'ın Gebele kentindeki Haydar Aliyev Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde, üye ülke liderlerinin hitaplarının ardından imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler, burada TDT Gebele Zirve Bildirisi, TDT+ Formatı Kurulmasına Dair Karar ile TÜRKSOY'un Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesine Dair Karar'a imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde bildiri ve kararlar imzaladı

Törenin ardından liderler aile fotoğrafı çektirdi.

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde bildiri ve kararlar imzaladı

İmza töreninin ardından liderler, Azerbaycan ve Türkmenistan ortaklığıyla Fuzuli'de inşa edilecek caminin temel atma törenine video konferansla bağlantı gerçekleştirdi. Liderlerin, önlerindeki butonlara basmasıyla caminin temeline ilk beton dökülmeye başlandı.

Üye ülke liderleri, tören sonrasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Nohurgol Devlet Konukevi'nde verilecek resmi yemeğe katılmak üzere buradan ayrıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Azerbaycan
