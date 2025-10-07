Az Bulutlu 23.6ºC Ankara
Gündem
AA 07.10.2025 14:18

TBMM'de "Gazze" belgeseli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Meclis'te "Sıfır Noktası'ndan: Görünenin Ötesinde Gazze" belgesel filminin gösterimi gerçekleştirilecek.

TBMM'de "Gazze" belgeseli

İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırıları ve soykırımının gündelik hayata etkilerini doğrudan tanıklık üzerinden anlatan "Sıfır Noktası'ndan: Görünenin Ötesinde Gazze" belgesel filmi, yarın saat 10.00'da TBMM'de gösterilecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un katılımıyla Meclis Halkla İlişkiler Binası Konferans Salonu'nda gösterimi yapılacak belgesel, milletvekillerine, İsrail'in Gazze'deki saldırıları karşısında insanların yaşamsal ihtiyaçlarını nasıl karşıladığına dair bir saha gözlemi sunacak.

STK'larda Kadın Birliği Platformu (KABİP) tarafından hazırlanan proje kapsamındaki belgesel, 22 Gazzelinin cep telefonları ve basit kameralarla çektiği kısa filmlerin birleştirilmesiyle oluşturuldu.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, "Gazze'deki genç yönetmenlerle gerçekleştirilen ve orijinal adı 'From Ground Zero' olan belgesel, Oscar'da En iyi Uluslararası Film Ödülü'nün ön elemesini de geçti. Her sahnesi, gerçekliğin filtresiz bir yansıması olan belgeseldeki kısa filmler, bir çocuğun gözünden umut, bir annenin feryadında dirayet, bir gencin kamerasında direnç ve bir toplumun kalbinde yer eden dayanışma ruhunu taşıyor" ifadelerine yer verildi.

