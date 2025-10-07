Az Bulutlu 23.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 07.10.2025 13:20

Emine Erdoğan: Gazze, insanlığın vicdanının diri diri gömüldüğü topraklara döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gazze, iki senede, 20 binden fazlası çocuk olmak üzere 67 bin 160 masumun öldürüldüğü bir mezarlığa, insanlığın vicdanının diri diri gömüldüğü topraklara döndü" dedi.

Emine Erdoğan: Gazze, insanlığın vicdanının diri diri gömüldüğü topraklara döndü

Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın ikinci yılına ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Gazze'nin iki senede, 20 binden fazlası çocuk olmak üzere 67 bin 160 masumun öldürüldüğü bir mezarlığa, insanlığın vicdanının diri diri gömüldüğü topraklara döndüğünü belirten Emine Erdoğan, "Gazze’de aşılmadık tek bir ahlaki, hukuki, insani ve etik kırmızı çizgi kalmadı" dedi.

Emine Erdoğan paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ahlaki pusulasını kaybetmiş bir devlet, dünyanın gözü önünde Filistin halkını yok etmeye çalışıyor. Lakin zalimin zulmü arttıkça, soykırıma karşı birleşen yüreklerin sesi de daha güçlü yükseliyor. Her coğrafyadan; denizden, karadan, havadan Gazze için harekete geçen gönüllüler, karanlığa ışık tutuyor. Vicdan sahibi herkesi, kalıcı ve adil bir barış sağlanana kadar bu mücadeleye katılmaya, Filistin için tek yürek olmaya davet ediyorum. İsrail saldırılarında şehit edilen Filistinli kardeşlerimizi rahmetle anıyor, Yüce Rabbim’den sabırla dimdik duran Filistin halkına ferahlık ve zafer niyaz ediyorum."

 

Emine Erdoğan Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
