Az Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.10.2025 14:39

7 Ekim'in yıl dönümünde Azerbaycan'da bayrakların yarıya indirildiği iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı soykırımın yıl dönümünde Azerbaycan'da bayrakların yarıya indirildiği" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

7 Ekim'in yıl dönümünde Azerbaycan'da bayrakların yarıya indirildiği iddiası yalanlandı

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan söz konusu paylaşımların dezenformasyon ürünü olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan'ı Filistin karşıtı gibi göstermeye çalışan bu tür iddialar, kamuoyunu yanıltmayı, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini olumsuz etkilemeyi, kardeş ülke Azerbaycan'ın itibarını zedelemeyi, Türk İslam dünyası içindeki dayanışma algısını kırmayı ve Filistin halkına yönelik devam eden soykırımı gölgelemeyi hedefleyen bilinçli ve sistematik bir algı operasyonunun parçasıdır.

Kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi amaçlayan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi ve resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelerin dikkate alınması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Azerbaycan Filistin Devleti
Sıradaki Haber
TBMM'de "Gazze" belgeseli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:03
Tekirdağ'ı sağanak vurdu: Yola kaya parçaları düştü
14:57
55 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat
14:47
Milli Savunma Bakanı Güler, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
14:35
Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem
14:26
TBMM'de "Gazze" belgeseli
14:10
Ankara'daki su krizi için Büyükşehir Belediyesine tepki
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
Depremzede çiftin 'yeniden başlama hikayesi'
Depremzede çiftin 'yeniden başlama hikayesi'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ