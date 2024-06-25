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Gündem
TRT Haber 25.06.2024 19:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Polisimizin ve askerimizin muazzam çabalarıyla terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik. Modern silahlarımızın katkısıyla eli kanlı canilere nefes aldırmıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: 

Bugün mezuniyet sevinci yaşayan 2 bin 366 polisimizi yürekten tebrik ediyorum. Afrika'dan Türk Cumhuriyetlerine, Balkanlardan Güney Asya'ya gönül coğrafyamızın dört bir ucunda görev yapacak siz kardeşlerime başarılar diliyorum. Çok geniş bir yelpazede Türkiye'yi tanıyan, milletimizi seven, insanımızla güçlü bağlara sahip kardeşlerimizin elde ettiği başarılardan biz de iftihar ediyoruz. Bir cihan imparatorluğunun bakiyesi üzerine kurulan Türkiye gibi bir devleti ırkçı, lümpen faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmez. Ülkemizin ekonomisine, turizmine, ticaretine ve kamu diplomasisine zarar verme girişimlerine eyvallah etmeyeceğiz.

Hukukun dışına çıkılarak devlete hizmet edilmez. Kanunun arkasından dolanarak toplumda hizmet sağlanmaz. Görev ve yetkiler mevzuatla sınırlandırılmıştır. Ülkemiz bürokratik vesayetten çok çekmiştir. Ne güvenlik tam manasıyla sağlanmış ne de terörle mücadelede arzu edilen neticeye ulaşılabilmiştir. Biz bu dönemi Türkiye'nin kayıp yılları olarak değerlendiriyoruz. 2002'den beri hukuk ve demokrasinin karşısındaki zihniyete son verdik. Devletimizin güvenliğini ve milletimizin huzurunu temin etmeye çalıştık, aynı ilkeyi titizlikle yürütüyoruz. Sizler de göreviniz gereği daima bu hassasiyetle hareket etmenizi istiyorum. Vatandaşın canına, malına, namusuna, özgürlüklerine göz diken alçaklara asla müsamaha tanımayacaksınız. Kolluk kuvvetlerinin halka yaklaşımı devletin vatandaşıyla kurduğu bir ayna gibidir. 

Türkiye asimetrik tehditlerle yüzleşen bir ülkedir. Tüm suçlara ve tehditlerle mücadele etmek gibi bir mecburiyetimiz bulunuyor. Terör örgütüyle mcüadelemizde 40 yılı geride bırakmak üzereyiz. Son yıllarda tarihi kazanımlar elde ettik. Polisimizin ve askerimizin muazzam çabalarıyla terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik. Modern silahlarımızın katkısıyla eli kanlı canilere nefes aldırmıyoruz. Son 1 yılda bölücü örgüte karşı 34 bin 765 operasyon yapıldı. 7'si kırmızı, 1'i yeşil, 15'i turuncu, 34'ü gri kategoride olmak üzere 1045 terörist etkisiz hale getirildi.

(Terörle mücadele) İnşallah yaz ayları boyunca çok daha kararlı ve sonuç alıcı operasyonlar gerçekleştireceğiz. 

FETÖ'ye 5 bin 827 operasyon yapıldı, 9 bin 350 şüpheli gözaltına alındı. Devletimizin kurumlarının nefesi, nereye kaçarlarla kaçsınlar, FETÖ'cü alçakların ensesinde olmaya devam edecektir

Organize suç örgütlerine karşı 1 yılda elde edilen başarıları milletimiz takdirle takip etmektedir. 

Suriye ve Irak'ta 2 bin 525 terörist etkisiz hale getirildi.

Hangi görünüm, hangi kisve altında olursa olsun, kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir yapıya tahammülümüz yoktur.

Ayrıntılar geliyor...

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