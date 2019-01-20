Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi bölemeyeceksiniz, bizi parçalayamacaksınız. Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağımızı bilsinler." dedi.

'Hepsini tepeler geçeriz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yolda önümüze ister vesayet güçleri, ister darbeciler, ister çapulcular, ister dünyanın en büyük güçleri çıksın hepsini tepeler geçeriz." diye konuştu.

Ayrıntılar gelecek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti

Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salon dışında kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, adaylara ilişkin gerekli incelemelerin Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet birimleri tarafından yapıldığını vurguladı.

Samsun'da dün coşkulu bir şekilde aday tanıtımını yaptıklarını, bugün de Ordu'da aynı coşkuyu yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her şeyden önce şunu bilmemiz lazım, adaylarımızı bugün tanıtırken her şeyden önce hasbilik, hesabilik buna dikkat etmemiz lazım. Eğer bir aday hesabiyse kusura bakmasın biz onlarla yol yürümeyiz ama hasbiyse onlarla yol yürürüz. Partimizin genel merkezinde şu ana kadar önümüze konulan bütün adaylarda GBT denilen güvenlik soruşturmalarını gerek Milli İstihbarat, gerek emniyet istihbarat, tepeden tırnağa hepsini inceledik. Tabii dışarıdan benim gönüldaşlarımın, vatandaşlarımın bildikleri var, bilmedikleri var. Bizim bildiklerimiz var, sizin bilmedikleriniz var. Onun için de her şeyi tabii kalkıp seslendirerek konuşamayız. Eğer Ordu'da bir şeyler olduysa bazı şeylere müdahale edildiyse herhalde bunun sebeplerini de anlıyor olmalısınız."

Seçimde Ordu'da yeniden dirilişi ortaya koymak istediklerini ve bu yeniden dirilişle Ordu'yu daha farklı yerlere taşımak istediklerini vurgulayan Erdoğan, meydana gelen heyelanlarda ve diğer olaylarda hükümetin anında Ordu'nun yanında olduğunu söyledi.

Erdoğan, Ordu'ya eski parayla 21,5 katrilyon lira yatırım yaptıklarını ve her türlü desteği verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini söyledi.

Bir vatandaşın, "Hastane nereye yapılıyor?" diye sorması üzerine Erdoğan, "Sen bu hastanenin yerini daha öğrenemediysen yandık." karşılığını verdi.

Hastaneye ilişkin yer durumu ve diğer her şeyin hazır olduğunu, ihalesini yaptıklarını belirten Erdoğan, TOKİ konutlarının yapıldığı Memurkent yakınında şehir hastanesini yapacaklarını ifade etti.

Bölgenin çevre yoluna da yakın olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bizim buralarda attığımız adımlarla bilesiniz ki büyükşehirlerimizde sadece bu şehir hastanelerini yapıyoruz. Onun için Ordu da buradan nasibini ayrıca almış olacak." dedi.

Kendisine "Seni seviyoruz." diyerek seslenen vatandaşlara "Ben de sizleri çok seviyorum." karşılığını veren Erdoğan, bir vatandaşın, "20'de 20" demesi üzerine, "İnşallah. İnşallah, geçen seçimdeki rekoru aynen kırmanız halinde bizleri çok mutlu edeceksiniz. Ordu şehir demektir, dolayısıyla ta Selçuklu'dan bu yana şehir olarak Ordu şanına yakışanı geçen seçimde yaptı, evelallah bu seçimde de yapacağına ben inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmasının sonunda, vatandaşlarla birlikte "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız." ifadelerini tekrarlayan Erdoğan, "Bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar ve bizler kardeşçe bu yolda yürüyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA