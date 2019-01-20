Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi Zeytin Dalı Harekatı’nın 1. yıl dönümünde harekata katılan komandolarla Hatay'da bir araya geldi.

Akar'ın komandolara hitabı sırasında telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin kahramanlarına seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Afrin'deki terör saldırısına ilişkin, şunları söyledi:

Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin’deki mücadelemizi yıldırmayacak. Gerek Afrin'de gerek Cerablus’ta gerek El Bab’da bizim bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir."

Kaynak: AA