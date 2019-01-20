2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi.

18 milyon öğrenci karne aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir kez daha " Karne her şey demek değil" dedi, velileri uyardı. Selçuk, ortaöğretimde ders sayısının azaltılacağını, "Bu sayının kaç olacağı?" sorusunun cevabının ise bir iki ay içinde belli olacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Karne her şey demek değil" dedi. Kendi öğrencilik yıllarını anlattı. Selçuk, "Bir sene lisede kaldım. Lise 3 seneydi, ben 4 senede bitirdim. Burada hem devamsızlıkla ilgili bir takım sorunlarım vardı hem de bir iki dersten puan ile ilgili problemlerim vardı." dedi.

Kanal 7'ye konuk olan Milli Eğitim Bakanı, ortaöğretimde ders sayısının azaltılacağını belirtti.

Selçuk, "Öğrenci birçok dersten yüzeysel olarak bir takım şeyler edineceğine yönelmek istediği rehberlik sonucunda yeteneğinin ve ilgisinin olduğu alan neyse o alanda derinleşebilsin. Önümüzdeki bir iki ay içinde orta öğretimde ders sayıları, derslerin nitelikleri gibi konularda bir resmi açıklama yapacağız. İlk ve ortaokulu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Lisede artık tekrar tekrar belirli konuları işleyip, hatta üniversitede bile Türkçe ile ilgili tarihle ilgili konuları verme ihtiyacı olan bir ülkeyiz biz. Bunun temel sebebi ilkokul ve ortaokulun güçlendirilmesi ihtiyacı ile ilgili. Orayı güçlendirip lisede tekrar tekrar işlenen konuları azaltmak hedefi var." ifadelerini kullandı.

Selçuk, alan seçiminin de daha aşağıya çekileceğini söyledi. Değişiklik gelecek eğitim öğretim yılında uygulamaya geçecek.

Kaynak: TRT Haber