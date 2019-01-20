Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yılıyla ilgili açıklama yaptı.

"Tehditlere aldırmadan oyunları bozacağımızı gösterdik"

Fırat Kalkanı’nın ardından #ZeytinDalıHarekatı ile sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik.

Küresel barışa da hizmet eden adımlarla tehditlere aldırmadan oyunları bozacağımızı gösterdik.

Zafere ulaştıran şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 20 Ocak 2019

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşenleri rahmetle andığını belirten Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Fırat Kalkanı'nın ardından Zeytin Dalı Harekatı ile sınırımızda terör koridoru oluşturma projesini çökerttik. Küresel barışa da hizmet eden adımlarla, tehditlere aldırmadan oyunları bozacağımızı gösterdik. Zafere ulaştıran şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz."

Kaynak: AA