Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde CHP İl Genel Meclisi aday adayı Saffet Üresin ile Tarık Sayılgan'nın aday sıralamasının belirlenmesi amacıyla parti binasında seçim yapıldı.

İki aday eşit oy alınca sıralamayı sokaktan geçen geç kız belirledi

160 üyenin 111'inin oy kullandığı seçimde 1 oy geçersiz sayılırken, Üresin ve Sayılgan 55'er oy aldı.

Bunun üzerine İlçe Başkanı Mehmet Şenay durumu, CHP Genel Merkezi'ne iletti.

Genel merkez aday sıralamasının kura ile belirlenmesini isteyince de yoldan geçen bir genç kız parti binasına davet edildi.

Parti binasına giden 15 yaşındaki Tuğba Aktaş, iki adayın isminin bulunduğu kağıtlardan birini seçti.

Genç kızın seçtiği kağıttan Üresin'in ismi çıktı. Kuranın ardından her iki aday birbirini tebrik etti.

Kaynak: AA