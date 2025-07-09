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Gündem
AA 09.07.2025 16:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Meclis'te bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti.

Kurtulmuş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı TBMM'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Sayın Cumhurbaşkanımızın, milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimizin çalışmalarına verdiği kuvvetli destek, bizler için büyük bir güç kaynağıdır. Zat-ı devletlerine, yeni dönemde seçilmem vesilesiyle başarı dilekleri için şükranlarımı sunarım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti

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