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Gündem
TRT Haber 09.07.2025 15:56

İletişim Başkanlığı orman yangınlarının "elektrik kaynaklı" olduğu iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'deki orman yangınlarının çoğunluğunun insan hatası, ihmal ve doğal faktörlerden kaynaklandığını, elektrik kaynaklı olanların ise tüm orman yangınlarının yüzde 5'inden azını oluşturduğunu açıkladı.

İletişim Başkanlığı orman yangınlarının "elektrik kaynaklı" olduğu iddialarını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) sosyal medya hesabından, son dönemdeki orman yangınlarının elektrik kaynaklı olduğuna dair sosyal medya ve bazı mecralarda yer alan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Bu iddiaların dezenformasyon ürünü ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, "Türkiye'deki orman yangınlarının büyük bölümü, insan kaynaklı hatalar, ihmal ve doğal etkenlerden kaynaklanmaktadır. Elektrik kaynaklı yangınlar, tüm orman yangınlarının yüzde 5'inden daha azını oluşturmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

İletişim Başkanlığı orman yangınlarının "elektrik kaynaklı" olduğu iddialarını yalanladı

Tarımsal faaliyetler sırasında kontrolsüz ateş kullanımı, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri ve meteorolojik koşulların (yüksek sıcaklık, rüzgar, kuraklık gibi) yangınların başlıca sebepleri arasında yer aldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Elektrik altyapısından kaynaklanan yangınlara ilişkin her olay, ilgili kurumlar tarafından soruşturulmaktadır. Mevcut veriler, elektrik kaynaklı yangınların oranının oldukça düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Öte yandan, Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları 2025 yılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda 27 uçak, 105 helikopter, 1786 kara aracı, 2 bin 742 ilk müdahale aracı aktif olarak görev yapmaktadır. Yangın tespiti ortalama 2 dakikada gerçekleştirilmekte, 776 gözetleme kulesi ve yapay zeka destekli sistemler ile 14 insansız hava aracı bu süreçte aktif rol oynamaktadır. Yangınla mücadelede 8 bin 500 personelin yanı sıra 25 bin orman gönüllüsü görev almaktadır."

Açıklamada, kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklarca paylaşılan bilgi ve açıklamalara itibar etmesinin, hem doğru bilgilendirme hem de afetle etkin mücadele açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

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