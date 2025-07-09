Bakan Uraloğlu'ndan Grok açıklaması: Yasaklama gündeme gelebilir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması "Grok" programıyla ilgili başlattığı soruşturmaya ilişkin sorularını cevapladı.

Sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması "Grok" programının birçok kullanıcıya verdiği suç teşkil eden hakaret içerikli cevaplarına ilişkin Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yapay zeka bir yazılımdır. Siz ona ne yetki verirseniz, ne koridor çizerseniz o koridorda hareket eder. Elbette kendisini geliştiriyor ama bu bir yazılımdır sonuçta. Bununla önüne gelen insana, ısmarlatılan küfürlerin yapılması kabul edilemez. Konuyla ilgili bir engelleme değil ama içeriklerin çıkarılmasıyla ilgili alınmış kararlar var. Bunları bildirdik, bunların uygulanmasını istiyoruz."

Benzer durumların yaşanmaması için X'ten bir açıklama istendiğini vurgulayan Uraloğlu, "Yasaklama yok ama takip ediyoruz. Kusura bakmasınlar böyle devam ederse gerekirse de yasaklarız. Herkese ağza alınmayacak küfürler söylemek nasıl bir özgürlüktür. Bunu asla kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

50'den fazla içerik çıkarma kararının bugün itibarıyla X'e iletildiğini, taleplerin henüz karşılanmadığını ifade eden Uraloğlu, "Bugün görüşülecek ama sadece uygulaması değil, bugün uyguladı, sonra? Kendi ürününe sahip çıkacaksın, kusura bakma. Adımlar atılmazsa, gereken yapılır." şeklinde konuştu.

Grok'a soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, X sosyal paylaşım sitesinin yapay zeka uygulaması olan "Grok" isimli programın birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Erişim engeli ve içerik çıkarma kararları için başsavcılığın soruşturma açmasının zaruri olduğu, bu bağlamada suç teşkil eden paylaşım ve hesaplara erişim engeli kararı aldırıldığı öğrenildi.