Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife Bin Zayed El Nahyan geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüşmüş, başsağlığı dilemişti.

Erdoğan, bugün öğlen saatlerinde taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne hareket edecek.

Birleşik Arap Emirlikleri yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile de ikili görüşme gerçekleştirecek.

